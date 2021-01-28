В Петербурге адвоката из Китая арестовали за похищение людей

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца адвоката из Китая. Юриста подозревают в похищении соотечественников.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании адвокат не признал обвинений и просил, чтобы его отправили под домашний арест.

В следствии полагают, что мужчина напал на трех своих соотечественников, у одного из них отобрал 163 тысячи рублей, у двух других потребовал 100 тысяч китайских юаней.

Трое потерпевших были силой посажены в автомобили и увезены в ресторан, адрес которого полицейские пока не установили. Мужчины смогли сбежать из заведения и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Следователи считают, что у адвоката были соучастники.

Напомним, два дня назад полицейские обнаружили на Васильевском острове в обычной многоэтажке подпольный клуб, где, по версии следствия, проводились азартные игры, содержались заложники и работал бордель, рассчитанный на уроженцев восточноазиатских государств.

На клуб удалось выйти после того, как в правоохранительные органы обратились гиды, сообщившие, что их похитили и стали требовать денег за то, что они водили группы туристов в "неправильные" кафе и магазины. Из-за чего торговые точки якобы недополучили крупные суммы.