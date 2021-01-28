В Петербурге адвоката из Китая арестовали за похищение людей

Новости

В Сибири изобрели защищающие от вирусов фильтры для респираторов 11:34
Netflix запустит аниме-сериалы про Конга и Лару Крофт 11:31
Apple отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2021 года 11:23
В Москве пять ковидных больниц вернутся к обычной работе 11:23
На острове Русском из-за непогоды остались без света 4 поселка 11:22
Оперштаб: Еще 6142 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:19
На Урале частный пансионат для престарелых закрыли из-за COVID-19 11:19
Самый богатый человек Мексики попал в больницу с коронавирусом 11:15
Обновленный Abrams оказался слишком тяжел для Европы 11:14
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада 11:12
Видео: В ямальский тундре в лютый холод застрял снегоход с людьми 11:08
Землетрясение в Монголии вызвало подземные толчки в Приангарье 11:07
Фильм "Дорогие товарищи!" получил престижную премию американских критиков 11:07
В аэропортах Чукотки отменили рейсы из-за метели 10:55
В Челябинске при взрыве в подземном переходе пострадал человек 10:52
Уралу и Сибири пообещали "фантастическое" потепление 10:50
HBO снимет мультсериал по "Игре престолов" 10:47
В Красноярске кондуктор выгнала пассажирку из-за отказа надеть маску 10:38
Жительница Ямала пойдет по суд за насилие над приемными детьми 10:25
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9 10:17
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции 09:45
Бригады московской скорой помощи оснастили портативными лабораторными анализаторами 09:38
В Сибири создали сверхмалую антенну для сетей 5G 09:30
Шестнадцатилетний футболист погиб в уличной драке 09:26
Генсек ООН рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины в ВОЗ 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 11:27
Рубрика: Происшествия

В Петербурге адвоката из Китая арестовали за похищение людей

Текст: Вера Черенева

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца адвоката из Китая. Юриста подозревают в похищении соотечественников.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании адвокат не признал обвинений и просил, чтобы его отправили под домашний арест.

В следствии полагают, что мужчина напал на трех своих соотечественников, у одного из них отобрал 163 тысячи рублей, у двух других потребовал 100 тысяч китайских юаней.

Трое потерпевших были силой посажены в автомобили и увезены в ресторан, адрес которого полицейские пока не установили. Мужчины смогли сбежать из заведения и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Следователи считают, что у адвоката были соучастники.

Напомним, два дня назад полицейские обнаружили на Васильевском острове в обычной многоэтажке подпольный клуб, где, по версии следствия, проводились азартные игры, содержались заложники и работал бордель, рассчитанный на уроженцев восточноазиатских государств.

На клуб удалось выйти после того, как в правоохранительные органы обратились гиды, сообщившие, что их похитили и стали требовать денег за то, что они водили группы туристов в "неправильные" кафе и магазины. Из-за чего торговые точки якобы недополучили крупные суммы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными