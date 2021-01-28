В Петербурге главврача поликлиники МВД арестовали за взятки

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 25 марта главного врача ведомственной поликлиники МВД и его заместителя по делу о взятках. Также арестованы еще двое мужчин, которые, как считают в следствии, помогали медикам реализовывать коррупционную схему.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании обвиняемые просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста.

В уголовном деле пока три эпизода. В следствии полагают, что посредники должны были искать полицейских, которые собираются уволиться из правоохранительных органов и предлагать им оформить инвалидность.

Дело в том, что если сотрудник полиции получает во время службы инвалидность, то ему при увольнении выплачивается компенсация, она может достигать миллиона рублей. Документы об инвалидности выдавали в поликлинике МВД. Как считают в следствии, посредники предлагали увольняющимся со службы заплатить руководству поликлиники взятку в размере 200 тысяч рублей, чтобы получить документы об инвалидности, которой по факту нет.

Преступная схема была вскрыта по линии управления собственной безопасности петербургского Главка.