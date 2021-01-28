На Кубани чиновника минюста РФ обвинили в получении взятки

Новости

TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших 17:39
Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах 17:31
Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне 17:28
Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы 17:12
Косачев: Расчеты в долларах и евро приводят к потерям внутри ЕАЭС 17:05
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом 16:55
Регионы будут следить за ценами на стройматериалы 16:54
Котяков: На восстановление занятости предусмотрен 21 млрд рублей 16:37
Власти Москвы поддержали закон о новых налоговых льготах для предприятий 16:35
Мособлсуд признал арест Навального законным 16:28
Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V" 16:15
Борисов: Доля российских товаров в госзакупках выросла до 57% в 2020 году 16:08
Собянин объявил о полном запуске "Электронного дома" 15:57
Появился первый кадр Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы 15:55
Способный отличать COVID-19 от вируса с мутациями тест разработали в РФ 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

На Кубани чиновника минюста РФ обвинили в получении взятки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
На Кубани в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника краснодарской лаборатории судебной экспертизы минюста РФ о совершении им должностных преступлений обнаружен новый эпизод, связанный с получением взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

В ведомстве заявили, что установлена также причастность к преступным действиям заместителя начальника судебной лаборатории.

Как ранее уже писала "РГ", руководителя краснодарской лаборатории судэкспертиз минюста России Геннадия Кутузова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и шантаже. Сейчас по решению суда на время расследования он заключен под стражу и находится в СИЗО.

На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий

"По версии следствия, в октябре и декабре 2020 года подозреваемый потребовал от ряда подчиненных сотрудников передать ему часть денег, начисленных им в качестве премии, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. - Свои действия он аргументировал тем, что размер премии завышен и начислен избыточно. В результате начальник лаборатории незаконно получил в свои руки 155 тысяч рублей".

В ведомстве добавили, что руководитель лаборатории судэкспертиз также оказывал психологическое давление на одного из подчиненных экспертов, заставляя его не проводить порученную техническую экспертизу либо не отвечать в заключении на поставленные судом вопросы. При этом высокопоставленный сотрудник минюста использовал шантаж.

Сейчас следователи установили еще один, новый, эпизод в деятельности начальника лаборатории и его заместителя. По данным правоохранителей, осенью 2020 года начальник лаборатории вместе со своим заместителем получил от заказчика взятку в размере порядка 30 тысяч рублей за производство экспертной консультации (рецензии) в сокращенные сроки.

На данный момент рассматривается вопрос о заключении под стражу заместителя начальника лаборатории. Следователи также продолжают устанавливать все обстоятельства незаконной деятельности высокопоставленных чиновников минюста, руководивших лабораторией судэкспертиз в Краснодаре.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление