На Кубани чиновника минюста РФ обвинили в получении взятки

В ведомстве заявили, что установлена также причастность к преступным действиям заместителя начальника судебной лаборатории.

Как ранее уже писала "РГ", руководителя краснодарской лаборатории судэкспертиз минюста России Геннадия Кутузова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и шантаже. Сейчас по решению суда на время расследования он заключен под стражу и находится в СИЗО.

"По версии следствия, в октябре и декабре 2020 года подозреваемый потребовал от ряда подчиненных сотрудников передать ему часть денег, начисленных им в качестве премии, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. - Свои действия он аргументировал тем, что размер премии завышен и начислен избыточно. В результате начальник лаборатории незаконно получил в свои руки 155 тысяч рублей".

В ведомстве добавили, что руководитель лаборатории судэкспертиз также оказывал психологическое давление на одного из подчиненных экспертов, заставляя его не проводить порученную техническую экспертизу либо не отвечать в заключении на поставленные судом вопросы. При этом высокопоставленный сотрудник минюста использовал шантаж.

Сейчас следователи установили еще один, новый, эпизод в деятельности начальника лаборатории и его заместителя. По данным правоохранителей, осенью 2020 года начальник лаборатории вместе со своим заместителем получил от заказчика взятку в размере порядка 30 тысяч рублей за производство экспертной консультации (рецензии) в сокращенные сроки.

На данный момент рассматривается вопрос о заключении под стражу заместителя начальника лаборатории. Следователи также продолжают устанавливать все обстоятельства незаконной деятельности высокопоставленных чиновников минюста, руководивших лабораторией судэкспертиз в Краснодаре.