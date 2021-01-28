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28.01.2021 12:55
Рубрика: Общество

В Севастополе отменят справки на COVID-19 при заселении в гостиницы

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

С 1 февраля в Севастополе отменят обязательные справки на COVID-19 при заселении в гостиницы, разрешат работать кафе но ночам, а также откроют музеи, театры и кино. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Учитывая, что ситуация с распространением COVID-19 в целом по стране и на территории Севастополя стабилизируется, начинается кампания вакцинации, а запас свободных коек в больницах города достигает 50 процентов, предлагаю снять некоторые ограничения, - сказал Развожаев.

По его словам, с 1 февраля отели перестанут требовать у гостей из других регионов справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Кафе и рестораны смогут работать в любое время суток без ограничений, им также разрешено проводить банкеты и корпоративы с участием не более 15 человек.

Музеи смогут открыться при условии, что на экскурсии будут пускать не более 30 процентов посетителей от общей вместимости зала. А экскурсии на открытом воздухе можно проводить для любого числа участников.

Кроме этого, с 1 февраля в Севастополе заработают театры, кинотеатры и цирки при условии продажи до 30 процентов билетов, соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

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