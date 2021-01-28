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28.01.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

Челябинская прокуратура начала проверку взрыва в подземном переходе

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Прокуратура начала проверку обстоятельств взрыва в подземном переходе на главной площади Челябинска. На место происшествия выехали прокурор города Роман Самойлов и его коллега из Советского района Евгений Тараненко, сообщили в четверг в надзорном ведомстве.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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- Предварительно установлено, что из-за произошедшей утечки газа после включения света в подсобном помещении подземного перехода произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий, - рассказала представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - В ходе проверки предстоит выяснить, соблюдались ли требований техники безопасности при проведении ремонтных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в мэрии Челябинска, пострадавший рабочий получил ожоги 25-30 процентов тела и, предположительно, ожоги верхних дыхательных путей.

Бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ №6. Еще одна бригада дежурит на месте ЧП. Однако сведений о других пострадавших нет. На месте происшествия работает вице-мэр Челябинска Александр Астахов.

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