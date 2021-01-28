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28.01.2021 22:56
Рубрика: Общество

Швейцарские ученые объяснили обстоятельства гибели группы Дятлова

Текст: Николай Грищенко

Девять туристов из группы Игоря Дятлова погибли в 1959 году на склонах горы Отортен из-за схода снежной лавины и обморожения. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии, построившие математическую модель схода снежной плиты.

В своей научной работе исследователи ориентировались на данные расследования прокуратуры СССР.

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв

Как сообщается в издании Nature, ученые Йохан Гауме и Александр Пузрин провели трехмерное компьютерное моделирование повреждений, которые могла нанести людям снежная лавина. Полученные данные совпали с травмами, описанными в материалах следствия.

Ученые полагают смертельный инцидент произошел в результате сочетания ряда факторов: неровный рельеф местности, вырез в снежном пласте для установки палатки и нагоняющий снег ветер, который увеличивал нагрузку на нарушенный снежный пласт.

В результате, когда ночью снежные массы начали с шумом сползать по склону горы - туристы выскочили наружу и оказались снесены снежной лавиной. Мороз силой в минус 25 градусов заморозил юношей и девушек.

Напомним, что в прошлом году прокуратура России рассекретила материалы расследования о гибели группы Дятлова. Причиной смерти туристов, по данным следствия, стала снежная лавина. Когда она началась, молодые люди успели покинуть палатки, но из-за плохой видимости не смогли вернуться обратно и замерзли.

18+

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Тайны перевала Дятлова

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