Швейцарские ученые объяснили обстоятельства гибели группы Дятлова

Девять туристов из группы Игоря Дятлова погибли в 1959 году на склонах горы Отортен из-за схода снежной лавины и обморожения. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии, построившие математическую модель схода снежной плиты.

В своей научной работе исследователи ориентировались на данные расследования прокуратуры СССР.

Как сообщается в издании Nature, ученые Йохан Гауме и Александр Пузрин провели трехмерное компьютерное моделирование повреждений, которые могла нанести людям снежная лавина. Полученные данные совпали с травмами, описанными в материалах следствия.

Ученые полагают смертельный инцидент произошел в результате сочетания ряда факторов: неровный рельеф местности, вырез в снежном пласте для установки палатки и нагоняющий снег ветер, который увеличивал нагрузку на нарушенный снежный пласт.

В результате, когда ночью снежные массы начали с шумом сползать по склону горы - туристы выскочили наружу и оказались снесены снежной лавиной. Мороз силой в минус 25 градусов заморозил юношей и девушек.

Напомним, что в прошлом году прокуратура России рассекретила материалы расследования о гибели группы Дятлова. Причиной смерти туристов, по данным следствия, стала снежная лавина. Когда она началась, молодые люди успели покинуть палатки, но из-за плохой видимости не смогли вернуться обратно и замерзли.

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