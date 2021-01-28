В Челябинске возбудили дело о взрыве в подземном переходе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в подземном переходе на главной площади города. Действия виновников ЧП квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- По результатам проверки, проведенной по факту ЧП в подземном переходе Челябинска, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вред здоровью человека, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, рабочий, находившийся в подсобном помещении, доставлен в больницу с ожогами второй степени. Разрушений конструкций нет.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, отметили в СК.

Как уже сообщала "РГ", взрыв газа, утечка которого произошла из баллона, произошел сегодня в 12.20 - после включения света в подсобном помещении подземного перехода. Находившийся в нем рабочий доставлен в ожоговый центр с 25-30-процентными ожогами тела. Кроме него никто не пострадал.