Росавиация сообщила о снижении пассажирских авиаперевозок в 2020 году на 46%

По итогам 2020 года российские авиакомпании перевезли 69,24 млн пассажиров, что на 46% меньше показателей 2019 года, сообщили в Росавиации.

Международные перевозки сократились на 76,2% - до чуть более 13 млн пассажиров, внутренние - на 23,1% - до 56,15 млн пассажиров.

По объемам перевозок лидирует "Аэрофлот", авиакомпания перевезла 14,56 млн пассажиров, сократив объемы на 60,9%. Авиакомпания S7 перевезла 12,3 млн пассажиров, снижение составило 12,1%. Авиакомпания "Победа" перевезла около 9 млн пассажиров, снижение составило 11,7%, "Россия" перевезла 5,71 млн, снизив показатели на 50,6%, "Уральские авиалинии" - 5,62 млн пассажиров снижение составило 41,4%.

Ранее Международная ассоциация аэропортов сообщила о снижении пассажиропотока на авиатранспорте в России на 46% к показателям 2019 года.