Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 18 по 25 января выросли на 13 копеек до 46,35 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 5 копеек до 48,94 рублей за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 за указанный период повысилась на 14 копеек до - 43,70 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 12 копеек - 47,55 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 10 копеек - 54,11 рублей за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 64 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Кызыле - на 4,3%, Благовещенске - на 2,0% и Ханты-Мансийске - на 1,6%. Снижение цен на бензин произошло в Ярославле - на 0,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин на 0,1%.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,9%, бензин марки АИ-95 - на 0,8%, а бензин АИ-98 - на 1%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,3%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 18 по 24 января выросло на 2,6%, а выпуск дизельного топлива вырос на 1,3%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.