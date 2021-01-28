Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.01.2021 14:15
Рубрика: Легковые авто

Штурвал и три мотора. Tesla обновила Model S и Model X

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Tesla представила обновлённые электромобили Model S и Model X.

Фото: скриншот с youtube.com
Блогер заметил на заводе Tesla загадочные автомобили под чехлом

Снаружи Tesla Model S получила оригинальную бамперную группу, колёсные диски нового дизайна, чёрные декоративные вставки.

Интерьер обновлённого электрокара отличает передняя панель с иной архитектурой, рулевое колесо в виде штурвала без подрулевых рычажков, 17-дюймовый горизонтальный тачскрин информационно-развлекательной системы, новая 12,3-дюймовая комбинация приборов, дисплей на 8 дюймов для задних пассажиров, а также трёхзонный климат-контроль, система быстрой зарядки для смартфонов, аудиосистема с 22 динамиками.

Помимо этого, появилась специальная подсветка салона и затемненная стеклянная крыша. В системе очистки воздуха применяются высокоэффективные фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance), которые улавливают мельчайшие частицы и бактерии.

Для Model S стала доступна версия Plaid с тремя электромоторами и системой полного привода. Суммарная мощность у такого электромобиля - 1034 л. с. Максимальная скорость составляет 322 км/ч, разгон до 97 км/ч - 1,99 с.

Model S с приставкой Long Range была улучшена. Теперь мощность достигает 679 л. с., время разгона сократилось до 3,1 с., запас хода увеличился до 663 км.

Аналогичными вышеперечисленными доработками может похвастать и кроссовер Model X. Но при этом данная модель получила изменённые фонари.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.
#Tesla