Штурвал и три мотора. Tesla обновила Model S и Model X

Tesla представила обновлённые электромобили Model S и Model X.

Снаружи Tesla Model S получила оригинальную бамперную группу, колёсные диски нового дизайна, чёрные декоративные вставки.

Интерьер обновлённого электрокара отличает передняя панель с иной архитектурой, рулевое колесо в виде штурвала без подрулевых рычажков, 17-дюймовый горизонтальный тачскрин информационно-развлекательной системы, новая 12,3-дюймовая комбинация приборов, дисплей на 8 дюймов для задних пассажиров, а также трёхзонный климат-контроль, система быстрой зарядки для смартфонов, аудиосистема с 22 динамиками.

Помимо этого, появилась специальная подсветка салона и затемненная стеклянная крыша. В системе очистки воздуха применяются высокоэффективные фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance), которые улавливают мельчайшие частицы и бактерии.

Для Model S стала доступна версия Plaid с тремя электромоторами и системой полного привода. Суммарная мощность у такого электромобиля - 1034 л. с. Максимальная скорость составляет 322 км/ч, разгон до 97 км/ч - 1,99 с.

Model S с приставкой Long Range была улучшена. Теперь мощность достигает 679 л. с., время разгона сократилось до 3,1 с., запас хода увеличился до 663 км.

Аналогичными вышеперечисленными доработками может похвастать и кроссовер Model X. Но при этом данная модель получила изменённые фонари.

Фото: Пресс-служба Tesla.