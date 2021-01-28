СМИ: Германия запретит въезд из ряда стран из-за мутаций коронавируса

Правительство Германии планирует ввести запрет на въезд из определенных стран, где выявлено много случаев инфицирования новыми штаммами коронавируса. Такую информацию в среду вечером распространила газета Spiegel, отмечая, что соответствующее распоряжение сейчас согласовывают между собой ключевые министерства.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила главу МВД Хорста Зеехофера разработать сценарии ограничения авиасообщения со странами, где распространяются новые мутации коронавируса. Рассматривается возможность сведения авиасообщения с такими государствами почти до нуля, как это сделал Израиль, пишет ТАСС, ссылаясь на газету Bild. Меркель всерьез обеспокоена новыми штаммами коронавируса, один из которых в декабре 2020 года был выявлен в Великобритании.

Ранее сообщалось, что "британский" вариант коронавируса может быть на 70% более заразен. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, этот штамм не только быстрее распространяется, но и, "согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности".