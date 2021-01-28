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28.01.2021 17:31
Рубрика: Власть

Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах

Текст: Ксения Воронцова

Возможность проголосовать за партию, которая появится в результате объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", в целом допускают 46% россиян. Такие данные привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий

По данным последнего исследования, уровень резонансности начавшегося объединения невысокий - 28% опрошенных россиян сказали, что они знают об этом событии, при этом только 7% заявили, что они хорошо информированы о произошедшем.

"При ответе на вопрос о допустимости проголосовать за объединенную партию 46% уже сегодня заявляют о том, что они рассматривают для себя такую возможность", - рассказал эксперт на круглом столе, прошедшем в МИА "Россия сегодня". Противоположного мнения придерживается 41%, отметил он.

"Это хороший очень показатель для нового партийного проекта, самое главное - этот показатель выше, чем в отношении каждой отдельной партии. И 10% тех, кто заявляет, что ему нравится этот партийный проект как объект голосования - это уже очень хороший результат. Вопрос в устойчивости этого результата", - заявил Мамонов, добавив, что это хороший старт.

По данным ВЦИОМ, лидером объединенной партии, по мнению 28% опрошенных, должен стать Сергей Миронов, на втором месте Прилепин, Семигин - на третьем. При этом 53% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, подчеркнул Мамонов.

В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил
Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Наука и образование ВЦИОМ

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