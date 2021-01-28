Состояние заболевшего COVID-19 президента Мексики не вызывает опасений

Состояние заразившегося коронавирусом президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора не вызывает опасений, он выздоравливает. Об этом в среду вечером заявил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

По его словам, у президента наблюдаются легкие симптомы COVID-19. "Сегодня я имел честь дважды разговаривать с ним по телефону днем, он по-прежнему очень активен, продолжает исполнять свои обязанности", - цитирует замминистра РИА Новости.

Напомним, о своем заражении коронавирусом 67-летний Лопес Обрадор сообщил в воскресенье 24 января. Президент отметил, что он оптимист и уже лечится. Он пообещал также следить за руководством страной из Национального дворца.