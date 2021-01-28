Среди фигурантов по делам о незаконных акциях - двое 17-летних подростков

Новости

Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 20:35
В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля 20:32
Эсминец США "Портер" зашел в акваторию Черного моря 20:14
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ 19:42
Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре 19:32
Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма 19:27
Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии 19:19
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших 17:39
Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах 17:31
Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне 17:28
Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 19:16
Рубрика: Происшествия

Среди фигурантов по делам о незаконных акциях - двое 17-летних подростков

Текст: Иван Петров
"Российской газете" удалось обнаружить в списках подозреваемых двоих несовершеннолетних.
Скриншот с видео. Фото: Следственные органы Скриншот с видео. Фото: Следственные органы
Скриншот с видео. Фото: Следственные органы

Так, в Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ "призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами". Согласно материалам этого дела, 17-летний местный житель Максим С. в соцсети "ВКонтакте" заранее опубликовал призыв ко всем выйти на незаконную акцию. При этом подросток еще давал советы, как избежать задержаний и идентификации личности. Вот выдержки из его постов в соцсети: "Найдите или купите вещь, которая будет закрывать лицо, это может быть обычная медицинская маска, но высоко натянута, балаклава или обычный зимний воротник на лицо".

"Чтобы не замерзнуть, не стойте, как овощи, двигайтесь, постоянно кричите что-то… Если под рукой будет что можно кинуть или чем можно обороняться - берите. И помните, что мирными протестами ничего не изменить", - писал юноша.

Скриншот страницы в соцсети. Фото: Следственные органы

Подростку грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Дома у фигуранта проведен обыск, изъят мобильный телефон и компьютер. Назначены необходимые экспертизы. Идет поиск возможных соучастников преступления.

Нелестной записью подправил свою биографию и еще один 17-летний юноша. Это выдержка из материалов уголовного дела, возбужденного ОМВД по Вологде: "Несовершеннолетний Максим Ч. в группе с неустановленным лицом, используя баллончик с краской, нанес надписи оскорбительного и непристойного характера на стены здания правительства области, тем самым осквернив его". Дело расследуется по статье "вандализм".
Подравшегося с омоновцами в центре Москвы задержали у границы с Латвией

Ранее "Российская газета" сообщала о задержании 18-летнего тиктокера Константина Лакеева, в отношении которого расследуется уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Митинги и шествия

Главное сегодня

Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление