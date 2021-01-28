Среди фигурантов по делам о незаконных акциях - двое 17-летних подростков

"Российской газете" удалось обнаружить в списках подозреваемых двоих несовершеннолетних.

Так, в Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ "призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами". Согласно материалам этого дела, 17-летний местный житель Максим С. в соцсети "ВКонтакте" заранее опубликовал призыв ко всем выйти на незаконную акцию. При этом подросток еще давал советы, как избежать задержаний и идентификации личности. Вот выдержки из его постов в соцсети: "Найдите или купите вещь, которая будет закрывать лицо, это может быть обычная медицинская маска, но высоко натянута, балаклава или обычный зимний воротник на лицо".

"Чтобы не замерзнуть, не стойте, как овощи, двигайтесь, постоянно кричите что-то… Если под рукой будет что можно кинуть или чем можно обороняться - берите. И помните, что мирными протестами ничего не изменить", - писал юноша.

Скриншот страницы в соцсети. Фото: Следственные органы

Подростку грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Дома у фигуранта проведен обыск, изъят мобильный телефон и компьютер. Назначены необходимые экспертизы. Идет поиск возможных соучастников преступления.

Нелестной записью подправил свою биографию и еще один 17-летний юноша. Это выдержка из материалов уголовного дела, возбужденного ОМВД по Вологде: "Несовершеннолетний Максим Ч. в группе с неустановленным лицом, используя баллончик с краской, нанес надписи оскорбительного и непристойного характера на стены здания правительства области, тем самым осквернив его". Дело расследуется по статье "вандализм".

Ранее "Российская газета" сообщала о задержании 18-летнего тиктокера Константина Лакеева, в отношении которого расследуется уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ.