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28.01.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Suzuki Jimny получит 5-дверную модификацию

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Suzuki Фото: Пресс-служба Suzuki
Фото: Пресс-служба Suzuki

Suzuki Motor выпустит удлиненную пятидверную модификацию рамного субкомпактного внедорожника Jimny. Производить ее будут не в Японии, а в Индии, она же станет целевым рынком для такой версии.

Фото: www.autohome.com.cn
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По сообщению индийских СМИ, колесная база пятидверного Jimny составит около 2,5 м, габаритная длина - 3,9 м (в Индии машины до 4 м облагаются транспортным налогом по пониженной ставке). Иными словами, относительно трехдверки базу увеличат на 25 см, длину кузова - на 35 см.

По агрегатам различий не ожидается, то есть пятидверный внедорожник планируют оснащать 1,5-литровым бензиновым двигателем (102 л.с.), 5-ступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод - подключаемый полный. Предполагается, что презентация пятидверного Jimny пройдет во второй половине 2021 года.

Фото: autohome.com.cn
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Ранее сообщалось, что Suzuki наладила производство трехдверного Jimny на мощностях своего филиала в Индии. На этом рынке модель пришла на смену Jimny/Samurai SJ40, который Maruti Suzuki выпускала в 1985-2019 годах. Jimny индийского производства также будут поставлять в Африку и Латинскую Америку.

В России внедорожник стоит минимум 1 709 000 рублей за вариант с "механикой".

#Suzuki