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28.01.2021 13:57
Рубрика: Общество

Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы

Текст: Ирина Невинная

Клинические исследования вакцины против COVID-19 "Спутник V" с участием онкологических больных должны начаться в ближайшие месяцы, подтвердила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Дарья Егорова во время видеосеминара в РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании", - пояснила эксперт.

В данный момент идут консультации с врачами-онкологами с целью разработать оптимальную программу клинических исследований. Как ранее сообщил "РГ" главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик Андрей Каприн, испытать эффективность и безопасность на 250 пациентах с онкозаболеваниями планируется на базе НМИЦ радиологии. Каприн подчеркнул, что отбирать участников для испытаний будут на добровольных началах. Клинические исследования продлятся шесть-семь месяцев.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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