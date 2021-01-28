Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы

Клинические исследования вакцины против COVID-19 "Спутник V" с участием онкологических больных должны начаться в ближайшие месяцы, подтвердила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Дарья Егорова во время видеосеминара в РИА Новости.

"В первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании", - пояснила эксперт.

В данный момент идут консультации с врачами-онкологами с целью разработать оптимальную программу клинических исследований. Как ранее сообщил "РГ" главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик Андрей Каприн, испытать эффективность и безопасность на 250 пациентах с онкозаболеваниями планируется на базе НМИЦ радиологии. Каприн подчеркнул, что отбирать участников для испытаний будут на добровольных началах. Клинические исследования продлятся шесть-семь месяцев.