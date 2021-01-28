Toyota обогнала Volkswagen и стала лидером по продажам автомобилей в мире

Концерн Toyota Motor в 2020 году продал по всему миру свыше 9,53 млн машин. Об этом говорится в распространённом в четверг пресс-релизе компании.

По сравнению с 2019 годом реализация продукции Toyota в прошлом году снизилась на 11,3%. При этом в Toyota Motor также входят Daihatsu Motor и Hino Motors.

По объёмам глобальных продаж Toyota обошла Volkswagen. Немецкий автогигант в 2020 году отгрузил примерно 9,31 млн автомобилей. Японский производитель впервые за пять лет стал лидером по выпуску транспортных средств в мире.

Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса и приостановку работы предприятий, к концу 2020-го Toyota нарастила производство машин до рекордного уровня за всю историю компании. Это произошло за счёт повышенного спроса на китайском авторынке.

В Европе Toyota реализовала около 960 000 автомобилей (-8,5%). Что касается России, то дилеры марки продали 113 915 машин (-10,5%).