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28.01.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota обогнала Volkswagen и стала лидером по продажам автомобилей в мире

Текст: Валерий Карташов
Фото: Борис Захаров/РГ Фото: Борис Захаров/РГ
Фото: Борис Захаров/РГ

Концерн Toyota Motor в 2020 году продал по всему миру свыше 9,53 млн машин. Об этом говорится в распространённом в четверг пресс-релизе компании.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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По сравнению с 2019 годом реализация продукции Toyota в прошлом году снизилась на 11,3%. При этом в Toyota Motor также входят Daihatsu Motor и Hino Motors.

По объёмам глобальных продаж Toyota обошла Volkswagen. Немецкий автогигант в 2020 году отгрузил примерно 9,31 млн автомобилей. Японский производитель впервые за пять лет стал лидером по выпуску транспортных средств в мире.

Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса и приостановку работы предприятий, к концу 2020-го Toyota нарастила производство машин до рекордного уровня за всю историю компании. Это произошло за счёт повышенного спроса на китайском авторынке.

В Европе Toyota реализовала около 960 000 автомобилей (-8,5%). Что касается России, то дилеры марки продали 113 915 машин (-10,5%).

#Toyota