Уходим из WhatsApp. Как перенести переписку WhatsApp в Telegram

Разработчики Telegram продолжают переманивать к себе пользователей других мессенджеров, включая WhatsApp, Lime и KakaoTalk. Для этого они запустили экспорт переписки.

Перенести сообщения из чата WhatsApp в Telegram достаточно просто. Вот пошаговая инструкция.

1. Открыть WhatsApp.

2. Найти нужный чат и, не открывая его, потянуть влево.

3. В открывшемся меню "Ещё" выбрать пункт "Экспорт чата".

4. В меню "Поделиться", которое откроется после окончания экспорта, выбрать Telegram, найти нужный чат, нажать на него и дождаться, пока выполнится перенос.

Стоит отметить, что сообщения, перенесенные из WhatsApp, будут помечены как "Imported". В некоторых случаях они могут датироваться днем переноса.