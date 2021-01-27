Переписку из WhatsApp теперь можно перенести в Telegram

Пользователи Telegram получили возможность перенести в мессенджер историю переписки из других приложений. Информация об этом появилась в "Истории версий" для Telegram в App Store.

"Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk", - сообщили разработчики.

Нововведение было реализовано на фоне оттока пользователей из WhatsApp в другие мессенджеры. Принадлежащий социальной сети Facebook мессенджер столкнулся с критикой после внедрения новых правил использования личных данных. Позднее принятие этих правил было отложено.