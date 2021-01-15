WhatsApp никого не заблокирует 8 февраля

Разработчики WhatsApp перенесли дату, когда пользователям будет предложено согласиться c новыми условиями обслуживания, на более поздний срок. "Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля", - сообщается в блоге мессенджера.

Компания намерена постепенно информировать пользователей о новых правилах работы вплоть до 15 мая, когда будут анонсированы новые функции для бизнес-аккаунтов.

"То, чем вы делитесь с друзьями и семьей, всегда останется между вами. Это значит, что мы будем защищать ваши разговоры сквозным шифрованием, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть сообщения. Мы не храним сведения о том, кто кому звонит и отправляет сообщения. Мы не можем видеть ваше местоположение и не передаем ваши контакты в Facebook", - подчеркнули в компании.

Обновленные правила работы обеспечивают дополнительную прозрачность сбора и использования данных, добавили в WhatsApp. "Это обновление [условий обслуживания] не расширяет наши возможности по обмену данными с Facebook", - говорится в блоге.

В WhatsApp намерены "устранить дезинформацию" и рассказать, как устроены конфиденциальность и безопасность.

Напомним, что мессенджер столкнулся с резкой критикой из-за новых правил использования, которые предусматривали передачу пользовательских данных материнской компании Facebook. Владельцам аккаунтов предлагалось или согласиться с правилами, или отказаться от использования мессенджера. На фоне этих событий часть аудитории WhatsApp начала переходить в другие сервисы обмена сообщениями.