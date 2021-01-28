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28.01.2021 09:45
Рубрика: Экономика

В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотиносодержащей продукции

Текст: Светлана Ментюкова
С 28 января в России вступил в силу новый закон, ужесточающий регулирование никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для вейпов и табачных стиков для электронных систем нагревания. Документом вводится запрет на рекламу и продажи через интернет, а также требования к предельному содержанию никотина в жидкостях для испарителей.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Закон вводит понятие "никотинсодержащая продукция" и распространяет на нее ограничения, аналогичные ограничениям на курение и продажу табачных изделий.

Фото: iStock
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В частности, вводится административная ответственность за нарушение запрета потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Также ответственность наступит в случае спонсорства никотинсодержащей продукции, ее рекламы или другого способа стимулирования продажи, как самой продукции, так и устройств для ее потребления или кальянов.

Также закон устанавливает требования к составу никотинсодержащей продукции (концентрация никотина в жидкости или растворе никотина не должна превышать 20 мг/мл) и необходимость раскрытия ее состава.

Как сообщают РИА Новости, по данным Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС), 80% всех жидкостей для вейпов, которые продавались в России до принятия нового закона, имели концентрацию никотина 55-60 мг на мл.

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