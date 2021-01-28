Видео: пикап мчится с горящим в прицепе сеном

Зажигательное во всех смыслах видео удалось на днях снять в тайской провинции Убонратчатхани: на шоссе, связывающем города Варин и Сисакет, мчался старенький пикап, в кузове которого полыхало упакованное в круглые рулоны сено.

Время от времени то один, то сразу горящих рулонов скатывались с кузова на дорогу, но, к счастью, не создали аварийной ситуации.

Водитель пикапа, 42-летний Чайонг Тангджай, позже признался, что понятия не имеет, как его груз мог загореться в пути. Когда он заметил в зеркальце бушующее в прицепе пламя, было уже поздно.

"Люди кричали мне, что грузовик горит. - рассказал он, - Но я не хотел останавливаться, потому что проезжал мимо школы и заправочной станции, и все это могло быть опасно".

Пока Тангджай выехал за город, большая часть из 150 рулонов уже сгорела, и остается лишь радоваться, что не пострадал сам водитель и его автомобиль.