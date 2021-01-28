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28.01.2021 04:34
Рубрика: Общество

Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов назвал сроки снятия ограничений из-за коронавирса в России. По его словам, пандемия постепенно завершается.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Окончательно забыть про COVID-19 можно будет после того, как 70-80 процентов населения мира "проконтактируют" с вирусом. Большую роль в завершении эпидемии играет вакцинация", - цитирует эксперта агентство URA.RU.

По словам специалиста, ограничения, связанные с распространением инфекции, могут быть сняты в стране уже к лету 2021 года.

Ранее сообщалось об ограничениях после прививки от коронавируса. Эксперты советуют воздержаться от употребления алкоголя, так как спиртное снижает иммунный ответ организма. Кроме того, постараться не нервничать по пустякам, так как борьба со стрессом "отвлекает" организм от основной задачи - создавать защиту от вируса. Не рекомендуется также расчесывать место укола и воздействовать на него горячей водой, необходимо воздержаться от походов в бассейн и баню.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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