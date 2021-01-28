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28.01.2021 04:28
Рубрика: В мире

ВОЗ заявила об обнаружении "британского" штамма коронавируса в 70 странах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Распространение отличающегося высокой заразностью "британского" штамма коронавируса зафиксировано уже в 70 странах. Это на 10 государств больше, чем неделей ранее, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Речь идет о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса среди местных жителей.

Фото: iStock
Названа самая опасная мутация коронавируса

В Великобритании, где этот штамм был впервые обнаружен, он "показал повышенную заразность по сравнению с прежде циркулировавшими вариантами", - цитирует ТАСС заявление ВОЗ. По данным специалистов организации, Британия сообщила о результатах исследований, согласно которым "имеются определенные свидетельства", что данный штамм вызывает более тяжелое протекание болезни. Однако в ВОЗ считают, что эти результаты являются предварительными и требуют анализа.

Отмечается также, что разновидность коронавируса, информация о которой первоначально поступила из ЮАР, с 19 января выявлена еще в восьми странах, их общее число достигло 31. Кроме того, обнаруженный ранее в Бразилии другой штамм, выявлен на территории еще восьми государств.

Эксперты ВОЗ уже заявляли, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, так как вирусам свойственно постоянно изменяться. Специалисты призвали страны расширить научные исследования новых штаммов и делиться информацией с другими государствами.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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