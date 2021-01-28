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Вышел трейлер "Чернобыля" Данилы Козловского с Данилой Козловским

Новости
    28.01.2021, 13:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале компании Central Partnership опубликован новый трейлер фильма-катастрофы Данилы Козловского "Чернобыль" - с Данилой Козловским в главной роли.

Фото: youtube.com/ more tv
Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы"

Данила Козловский в драме Данилы Козловского играет Алексея Карпушина, "самого обычного пожарного в Припяти", который "фарцует, врет, флиртует с девушками направо и налево", но в какой-то момент "вдруг впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск", так как влюбляется в девушку Олю (Оксана Акиньшина).

В прошлом у молодых людей уже были отношения, и теперь у Оли есть маленький сын Леша. Но Алексей "намерен никогда больше не повторять прежних ошибок", признается Оле в своих чувствах и, несмотря ни на что, они планируют переехать к морю, чтобы попробовать начать новую жизнь…

Но авария на Чернобыльской АЭС ставит эту мечту под угрозу.

Авторы презентуют "Чернобыль" как "эмоциональную историю большой любви на фоне масштабных исторических событий, огромной человеческой драмы простого человека, совсем не героя, который, сам того не осознавая, совершает подвиг".

В кино - с 15 апреля.

Ранее сообщалось, что британский канал Sky снимет документалку про аварию на ЧАЭС.

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