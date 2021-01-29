Американцев, которые помогали сбежать Карлосу Гону, выдадут Японии

Суд в США решил, что нет оснований отказывать Японии в выдаче двух бывших спецназовцев, которые в конце 2019 года помогли сбежать из-под домашнего ареста в Токио экс-главе Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.

Окружной судья Бостона Индира Талвани постановила, что отставные военные Майкл Тейлор и его сын Питер Тейлор могут быть переданы Японии после того, как Госдеп выпишет соответствующую бумагу, об этом пишет агентство Reuters.

Адвокаты Тейлоров утверждали, что их подзащитных не следует выдавать Японии, поскольку там их подвергнут жесткому допросу и даже пыткам. Талвани заявила, что хотя условия тюремного содержания в Японии прискорбные, они не могут являться достаточной причиной для отказа в экстрадиции, и, кроме того, предполагаемые действия мужчин относятся к категории преступлений, влекущих за собой выдачу.

Сообщников Гона арестовали в мае 2020 года по запросу Японии. 28 октября Госдеп США утвердил решение об их выдаче, однако 29 октября Окружной суд Бостона удовлетворил прошение адвокатов об отсрочке экстрадиции. Теперь по этому вопросу принято окончательное решение.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов), при этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.