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Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка"

Новости
    29.01.2021, 16:03
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Даррен Аронофски и Джаред Лето снова поработают вместе - спустя более 20 лет после того, как "Реквием по мечте" запустил их славные кинокарьеры. По сообщению /Film, Аронофски поставит для Blumhouse хоррор Adrift (не путать с "Во власти стихии" Бальтасара Кормакура, который в оригинале тоже Adrift).

Фото: kinopoisk.ru
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В основе - рассказ Кодзи Судзуки, автора романа "Звонок", того самого, который породил кучу фильмов про лохматую девочку из колодца. Сценарий напишет сам Аронофски вместе с Люком Доусоном ("Эффект Лазаря").

Синопсис оригинальностью не блещет: команда рыболовного судна натыкается посреди открытого моря на пустую брошеную яхту. Оккупированную, как далее выясняется, само собой, злом. Но раз Аронофски за дело взялся, надо полагать, что-то он эдакое соорудит.

По срокам, касту и так далее никаких данных нет, пока всё на стадии предпродакшна.

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