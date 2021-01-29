Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка"

Даррен Аронофски и Джаред Лето снова поработают вместе - спустя более 20 лет после того, как "Реквием по мечте" запустил их славные кинокарьеры. По сообщению /Film, Аронофски поставит для Blumhouse хоррор Adrift (не путать с "Во власти стихии" Бальтасара Кормакура, который в оригинале тоже Adrift).

В основе - рассказ Кодзи Судзуки, автора романа "Звонок", того самого, который породил кучу фильмов про лохматую девочку из колодца. Сценарий напишет сам Аронофски вместе с Люком Доусоном ("Эффект Лазаря").

Синопсис оригинальностью не блещет: команда рыболовного судна натыкается посреди открытого моря на пустую брошеную яхту. Оккупированную, как далее выясняется, само собой, злом. Но раз Аронофски за дело взялся, надо полагать, что-то он эдакое соорудит.

По срокам, касту и так далее никаких данных нет, пока всё на стадии предпродакшна.