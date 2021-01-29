Белый дом анонсировал пересмотр политики Трампа в отношении Кубы

США пересмотрят политику администрации экс-президента Дональда Трампа в отношении Кубы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая в четверг на брифинге.

По ее словам, будет также пересмотрена политика и по другим вопросам национальной безопасности, "чтобы гарантировать соответствие наших подходов". Псаки подчеркнула, что команда нового президента Джозефа Байдена пойдет по "собственному пути", пишет ТАСС. При этом пресс-секретарь не уточнила, в чем именно будет заключаться пересмотр отношений с Кубой.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году и ввели торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента, объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей. Однако при президенте Дональде Трампе сближение приостановилось. Он ужесточил правила поездок на остров для американцев и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. В январе этого года США вернули Кубу в список стран, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают терроризм.