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29.01.2021 04:35
Рубрика: В мире

Белый дом анонсировал пересмотр политики Трампа в отношении Кубы

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: AFP/MANDEL NGAN Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: AFP/MANDEL NGAN
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: AFP/MANDEL NGAN

США пересмотрят политику администрации экс-президента Дональда Трампа в отношении Кубы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая в четверг на брифинге.

Фото: iStock
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По ее словам, будет также пересмотрена политика и по другим вопросам национальной безопасности, "чтобы гарантировать соответствие наших подходов". Псаки подчеркнула, что команда нового президента Джозефа Байдена пойдет по "собственному пути", пишет ТАСС. При этом пресс-секретарь не уточнила, в чем именно будет заключаться пересмотр отношений с Кубой.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году и ввели торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента, объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей. Однако при президенте Дональде Трампе сближение приостановилось. Он ужесточил правила поездок на остров для американцев и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. В январе этого года США вернули Кубу в список стран, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают терроризм.

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