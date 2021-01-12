Куба отреагировала на решение США отнести ее к спонсорам терроризма

"МИД самым решительным и категоричным способом осуждает мошенническое решение о признании Кубы в качестве покровителя терроризма, о чем правительство США объявило своим циничным и лицемерным поступком", - говорится в опубликованном заявлении кубинского дипведомства.

"На протяжении последних месяцев циркулировали спекуляции насчет возможности включения Кубы в односторонний список Государственного департамента, без каких-либо на то полномочий и легитимности. Список, лишенный реальных мотивов по борьбе с терроризмом, являющийся лишь клеветническим инструментом для введения принудительных экономических мер против стран, которые отказываются преклониться перед прихотями империализма США", - напомнили в кубинском МИД о том, что американцы вновь действуют в односторонним порядке.

Для МИД Кубы заявление госсекретаря Майка Помпео "является надменным поступком бесчестного и дискредитировавшего себя правительства, морального банкрота".

"Вне всякого сомнения, цель данного поступка известна: добавить препятствий любым перспективам восстановления двусторонних отношений между Кубой и США", - считают кубинские дипломаты.

"Куба не является спонсором терроризма. Это правда, признаваемая всеми. Известная официальная политика нашей страны и все ее действия осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, особенно государственный терроризм, кем бы то ни было, против кого бы то ни было и где бы то ни было", - напомнили в кубинском дипломатическом ведомстве.

"Куба - это страна-жертва терроризма, наш народ испытал это на себе, заплатив высокую цену. 3478 отдали свои жизни, а 2099 человек остались инвалидами из-за действий правительства США или совершенных и спонсируемых с территории этой страны преступлений при попустительстве официальных властей", - в свою очередь были выдвинуты обвинения в адрес могущественного соседа и получивших пристанище в США врагах Кубы.

"Мы, кубинцы, презрительно осуждаем любой шаг, направленный на манипулирование столь чувствительной темой в интересах невежественного политического оппортунизма", - резюмировали в кубинском МИД.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о возвращении Кубы в список стран-спонсоров терроризма. Таким образом, начавшееся потепление в отношениях между Вашингтоном и Гаваной при предыдущем президенте США Бараке Обаме к концу президентского срока Дональда Трампа оказалось окончательно сведено на нет. Нынешняя администрация США отменила все начинания по нормализации сотрудничества: был возвращен запрет на заход американских круизных лайнеров в кубинские порты, сокращено число разрешенных авиарейсов из США на Кубу, введены и усилены персональные санкции, запрещены денежные переводы из США на Остров свободы. И вот теперь после исключения в 2015 году Куба вновь возвращена в американский список стран-спонсоров терроризма, где присоединится к Судану, КНДР, Ирану и Сирии.

Станет ли Байден отменять решения администрации Трампа по Кубе?

Избранный президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал вернуться в отношениях с Кубой к тому моменту, на котором их оставил Барак Обама. Тогда американский лидер совершил исторический визит на Остров свободы, снял ряд ограничений в отношении Кубы. Конечно, надо сказать что глубинная цель политики США на кубинском направлении - смена коммунистического режима - никогда не менялась, просто Обама наконец понял, что механизм санкций и экономического давления на Кубу явно не работает. Более чем 60-летняя блокада Острова тому подтверждение.

Байден, будучи вице-президентом при Обаме, разделяет подход своего бывшего руководителя. Но теперь для возвращения к исходной точке Байдену придется пойти на ряд односторонних шагов, которые противниками демократов могут быть однозначно интерпретированы как уступки и послабления кубинским властям. При этом курс на жесткое противодействие режиму Острова свободы, похоже, однозначно поддерживается влиятельной кубинской диаспорой в США. Как минимум, во многом именно голоса кубинских эмигрантов принесли Дональду Трампу победу в важном с точки зрения электоральной борьбы густонаселенном штате - Флориде. А это значит, что режим максимального давления на правительство Кубы можно весьма эффективно использовать во внутриполитической борьбе в США.

Захочет ли Байден с первых же дней своего президентства портить отношения со столь важным электоратом за два года накануне очередных промежуточных выборов в Сенат? Один из идеологов блокады Кубы, влиятельный сенатор, выходец из семьи кубинский эмигрантов республиканец Марко Рубио уже заявил о том, что намерен вновь баллотироваться в 2022 году. Вряд ли резкое ослабление давления на Кубу новой администрацией США поможет кандидату от демократов противостоять маститому республиканцу.

Что окажется важнее для избранного президента в кубинском вопросе - сдержать предвыборные обещания или попытаться сначала навязать борьбу за место в Сенате, каждое из которых сейчас на счету, - покажет время. Судя по всему, ждать резкого потепления между Гаваной и Вашингтоном и односторонних шагов со стороны США навстречу Кубе пока все же не приходится.