Должен ли водитель платить за поврежденные в ДТП дорожные ограждения

Ограждения на трассах предупреждают серьезные последствия аварий, но часто оказываются сильно помятыми после ДТП. Должны ли водители платить за повреждения, возникшие по их вине?

Есть несколько разновидностей дорожных ограждений. Бетонные разделители на магистралях способны выдержать натиск многотонных грузовиков. Металлические ограждения с амортизаторами на федеральных трассах препятствуют выезду автомобилей на встречную полосу или в кювет. На двухполосных дорогах встречаются канатные разделители, которые работают достаточно эффективно, несмотря на кажущуюся легкость конструкции.

Сколько стоит вся эта инфраструктура? Как пишет aif.ru, бетонный сегмент весом 2,5 тонны стоит порядка 20-30 тысяч рублей, секция металлического ограждения - 11-13 тысяч, канатного - 3-4 тысячи. С 2014 года с автомобилистов начали взыскивать средства за поврежденные ограждения.

Впервые подобное судебное решение было вынесено в Москве. С водителя, попавшего в ДТП на 53-м километре МКАД, взыскали порядка 500 тысяч рублей. Дальше практика распространилась по всей России. В среднем водителям приходится платить за лихачество от 50 до 700 тысяч рублей в зависимости от степени повреждений дорожной инфраструктуры. Частично или полностью расходы могут быть погашены за счет ОСАГО.

Можно ли сослаться на метеоусловия или состояние дороги? Как правило, суд не принимает это во внимание, поскольку в соответствии с пунктом 10.1 ПДД водитель должен учитывать эти факторы при выборе скоростного режима.

Что касается страховых выплат, то раньше компании отказывали в них, ссылаясь на то, что собственники ограждений не являются участниками ДТП. Однако с 2015 года Пленум Верховного суда этот момент разъяснил, страховщикам приходится платить.

Также виновник аварии может получить приличный штраф. В КоАП есть статья 12.33 "повреждение дорог", наказание по которой составляет от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, 25 тысяч для должностных лиц и 300 тысяч - для юридических.