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29.01.2021 08:48
Рубрика: Видео

Эффектное столкновение двух фур показали на замедленном видео

Текст: Вадим Давыденко

Зрелищное, в духе лучших голливудских боевиков, видео попало в объектив нательного регистратора шерифа из штата Вайоминг (северо-запад США. Там сейчас такая же зима, как в нашей Сибири). Двум фурам стало тесно на скользкой заснеженной трассе и после неосторожного маневра обе машины лишились своих кузовов и колес.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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ДТП произошло на 169-й миле магистрали №80 вблизи городка Уомсуттер. Как можно понять по видео, водитель первого грузовика вовремя заметил обледенение на участке дороги и аккуратно скорость до 10-15 км/ч. Ехавший чуть позади дальнобойщик среагировал на это с опозданием - слишком резко нажал на тормоз и тяжелый кузов стало заносить на обочину. В итоге "голова" второго грузовика благополучно совершила маневр, почти объехав первую фуру, а неуправляемый "хвост" с размаху ударил по чужому фургону.

Рукастый помощник шерифа не поленился смонтировать этот момент в slow-mo и мы можем насладиться этим прекрасным и одновременно ужасным зрелищем. Просто чудо, что шоферы уцелели.

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#видео #авто