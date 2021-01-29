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29.01.2021 20:58
Рубрика: Экономика

Эксперты: Создание Фонда фондов поддержит молодые компании

Текст: Алексей Дуэль
Развитию молодых компаний и крупных венчурных фондов за счет привлечения дополнительных капиталов на венчурный рынок поможет создание Фонда фондов. Об этом агентству ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

"Создание Фонда фондов с участием крупнейших частных компаний, с одной стороны, привлечет дополнительный капитал на венчурный рынок и тем самым позволит развиваться молодым компаниям, а, с другой стороны, поддержит венчурные фонды, которые привлекают средства инвесторов в свои фонды", - отмечает президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко.

Фото: iStock / Natee127
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По словам советника президента ЦСР Екатерины Бганцевой, создание венчурного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий позволит объединить большое количество участников, обладающих опытом в различных направлениях, и обменяться экспертными мнениями по проектам. "Скоординированная в рамках фонда работа будет способствовать повышению вовлеченности частных инвесторов, формированию оптимального перечня проектов и их эффективной реализации", - указывает она.

Представитель Трубной металлургической компании (ТМК) рассказал, что инициатива создания венчурного Фонда фондов будет способствовать увеличению инвестиций в высокотехнологичные проекты и укреплению инновационной составляющей российской экономики. "Мы поддерживаем эту инициативу и поэтому подписали соглашение об основных условиях по участию в Фонде, - объяснил он. - Согласно этим условиям, участники Фонда выделят финансирование в равных долях. В настоящее время идет обсуждение текста договора об инвестиционном товариществе, в формате которого будет функционировать Фонд".

Бизнес и государство решат сообща

Председатель правления и управляющий партнер КПМГ в России и СНГ Олег Гощанский считает успехом тот факт, что инициатива по формированию венчурного Фонда фондов, изначально исходившая от бизнеса, заинтересованного в диверсификации вложений и инвестициях в технологическое и инфраструктурное развитие страны, была поддержана государством, передает ТАСС. По его мнению, государство станет важным мультипликатором в данном процессе.

"В условиях бюджетных ограничений поиск эффективных механизмов взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства становится особенно актуальным, - считает Бганцева. - Зарубежный опыт показывает, что для реализации проектов в различных сферах социально-экономического развития активно используются внебюджетные источники, однако в России такая практика пока не получила большого распространения".

По ее словам, на текущий момент наблюдается ситуация, когда на рынке имеются свободные средства, инвесторы готовы вкладываться в проекты и уже существуют конкретные механизмы, но отсутствует комплексный подход и интеграция участников: единый перечень проектов и методология их оценки не сформированы, активное обсуждение с участием различных сторон не проводится, а при применении отдельных механизмов возникают сложности.

"Создание Фонда фондов, безусловно, будет способствовать развитию российского рынка венчурных инвестиций, - сказал Онищенко. - Прежде всего об этом говорит международная практика, в том числе опыт Израиля, где государство через Фонд фондов вкладывалось в фонды с участием израильских и зарубежных инвесторов. В дальнейшем Израиль вышел в лидеры на мировом венчурном рынке. Роль Фонда фондов - разделить с частными партнерами риски и создать возможности для продажи своей продукции государству".

По его словам, обязательным условием для успешной практики является участие частных инвесторов и привлечение независимых экспертов и команд в области венчурного инвестирования.

Восьмерка первых

Основные условия участия в Фонде на сегодняшний день подписали восемь инвесторов, отметили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Среди них группы компаний AEON, ЕСН, "Интеррос", "Полюс", "Ренова", ТМК и "Синара", "Уралхим" и "Уралкалий", "Фосагро". В перечень проектов фонда могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы. Список проектов фонда формируется его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Как отмечают в Минэкономразвития, создание Фонда фондов - один из пунктов общенационального плана действий по восстановлению экономики, который правительство разрабатывало в течение прошлого года.

Тема создания Фонда фондов обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правления РСПП 21 октября. Как сообщал тогда Белоусов, на это заложено 10 млрд рублей в 2020 году и еще 4 млрд рублей в 2021 году. По его словам, предполагается, что капитал Фонда будет создан из расчета 50 на 50: сначала его финансирует правительство, а потом будет вкладываться частный бизнес.

Владимир Путин отмечал, что право выбора инвестиционных проектов для Фонда фондов должно быть закреплено за бизнесом, так как он несет основные финансовые риски. По его мнению, для государства хорошо то, что оно будет вкладывать в фонд деньги не на безвозмездной основе, а за 6%.

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