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29.01.2021 16:30
Рубрика: Легковые авто

GM перестанет выпускать автомобили с традиционными ДВС

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба GM. Фото: Пресс-служба GM.
Фото: Пресс-служба GM.

Концерн General Motors заявил о том, что к 2035 году полностью перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле, которые генерируют вредные выбросы.

Фото: iStock
Какие марки автомобилей будут в дефиците

До пандемии коронавируса GM планировал израсходовать на электрокары и беспилотные транспортные средства 20 миллиардов долларов. Теперь автопроизводитель увеличил инвестиции до 27 миллиардов долларов.

К середине 2025 года GM намерен вывести на глобальный авторынок 30 полностью электрических моделей. В их числе GMC Hummer EV, электрокроссоверы Chevrolet и Cadillac. При этом в ближайшие годы концерн предложит электромобили во всех сегментах от седанов и кроссоверов до внедорожников и грузовиков.

Помимо этого, до середины текущего десятилетия General Motors вложится в модернизацию аккумуляторных батарей для перспективной платформы Ultium, в их производство, а также в создание "зелёных" заводов.

К 2035 году GM будет готов перейти на выпуск машин с нулевым уровнем выброса. Не исключается использование и топливных элементов. Спустя ещё пять лет компания может стать углеродно-нейтральной как в своих продуктах, так и в предприятиях. Соответственно автопроизводитель перестанет влиять на окружающую среду.