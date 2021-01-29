GM перестанет выпускать автомобили с традиционными ДВС

Концерн General Motors заявил о том, что к 2035 году полностью перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле, которые генерируют вредные выбросы.

До пандемии коронавируса GM планировал израсходовать на электрокары и беспилотные транспортные средства 20 миллиардов долларов. Теперь автопроизводитель увеличил инвестиции до 27 миллиардов долларов.

К середине 2025 года GM намерен вывести на глобальный авторынок 30 полностью электрических моделей. В их числе GMC Hummer EV, электрокроссоверы Chevrolet и Cadillac. При этом в ближайшие годы концерн предложит электромобили во всех сегментах от седанов и кроссоверов до внедорожников и грузовиков.

Помимо этого, до середины текущего десятилетия General Motors вложится в модернизацию аккумуляторных батарей для перспективной платформы Ultium, в их производство, а также в создание "зелёных" заводов.

К 2035 году GM будет готов перейти на выпуск машин с нулевым уровнем выброса. Не исключается использование и топливных элементов. Спустя ещё пять лет компания может стать углеродно-нейтральной как в своих продуктах, так и в предприятиях. Соответственно автопроизводитель перестанет влиять на окружающую среду.