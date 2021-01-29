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Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 10:47
Рубрика: Власть

Матвиенко назвала Ланового примером подлинной гражданственности и патриотизма

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР Василия Ланового.
Главные роли Василия Ланового

"Василий Семенович обладал ярким, редким талантом и необыкновенным личным обаянием. До последнего дня он был предан театру имени Евгения Вахтангова, где прослужил более шестидесяти лет и сыграл множество самых разных ролей, имеющих большую нравственную силу. Его фильмография исчисляется десятками работ, вошедших в золотой фонд российского искусства", - говорится в документе.

Глава Совфеда подчеркнула, что Лановой для своих поклонников "стал примером подлинной гражданственности и патриотизма". "Все, кто знал Василия Семеновича, ценили его за верность своим принципам, интеллигентность и оптимизм. Его профессиональная и общественная деятельность отмечена высокими наградами и званиями. Мудрый педагог и наставник, он щедро передавал опыт молодому поколению артистов", - отметила она.

"Светлая память о Василии Семеновиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и поклонников. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в телеграмме, направленной в театр им. Е. Вахтангова.

Василий Лановой скончался накануне вечером на 88-м году жизни. В начале января он был госпитализирован с пневмонией, ранее тест подтвердил у актера наличие коронавирусной инфекции.

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