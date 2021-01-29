Миронов: Роли Ланового останутся в памяти целых поколений

Роли Василия Ланового навсегда останутся в памяти целых поколений, считает лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Политик отметил, что был знаком с артистом лично и с горечью и сожалением узнал о его кончине. "Иван Варавва, Павка Корчагин, Курагин, Вронский, Дзержинский... Роли Василия Ланового навсегда останутся в памяти целых поколений наших граждан ", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

По его словам, Лановой смог с честью пронести бремя славы, не растеряв лучшие человеческие качества, не разменяв свое природное дарование на временное и преходящее.

"Светлая память великому человеку", - написал Миронов.