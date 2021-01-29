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29.01.2021 12:51
Рубрика: Общество

Миронов: Роли Ланового останутся в памяти целых поколений

Текст: Ксения Воронцова

Роли Василия Ланового навсегда останутся в памяти целых поколений, считает лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

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Политик отметил, что был знаком с артистом лично и с горечью и сожалением узнал о его кончине. "Иван Варавва, Павка Корчагин, Курагин, Вронский, Дзержинский... Роли Василия Ланового навсегда останутся в памяти целых поколений наших граждан ", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

По его словам, Лановой смог с честью пронести бремя славы, не растеряв лучшие человеческие качества, не разменяв свое природное дарование на временное и преходящее.

"Светлая память великому человеку", - написал Миронов.

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