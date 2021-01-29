"Палитра его возможностей казалась безграничной": Умер Василий Лановой

Василий Лановой - из крестьянской семьи. Войну встретил семилетним ребенком и уже на своем опыте знал, что такое "пули у виска". Окончив в Москве школу, хотел стать журналистом и даже начал учиться в МГУ, но очень скоро интуиция подсказала ему путь, и его с первой попытки взяли в знаменитое Щукинское училище: стране нужны актеры не только талантливые, но и красивые. А внешность, которой наградила Ланового природа, была по-своему выдающейся, и его первое появление на киноэкранах - еще в студенческую пору - в школьной драме "Аттестат зрелости" стало всесоюзной сенсацией. Молодой актер там сыграл десятиклассника Валентина Листовского, сынка богатых родителей, возомнившего себя "белой костью". Здоровый классный коллектив, разумеется, поставил его на место и к концу фильма благополучно перевоспитал гордеца, но обаяние и красота дебютанта сразили миллионы женских сердец - Василий Лановой сразу взлетел на вершину популярности.

Триумф был закреплен образом контрастным - уже не просто положительным, но и героическим: Лановой сыграл Павку Корчагина из хрестоматийной книги Николая Островского "Как закалялась сталь". Надо понимать, какое место эта книга занимала в умах юного поколения советских граждан: она была для них библией, учебником жизни, указателем, "делать жизнь с кого". И ее главный герой на экране должен был предстать своего рода идеалом, но - земным и понятным. Картину снимали Александр Алов и Владимир Наумов, тогда входившие в число главных бунтарей и надежд возрождавшегося от спячки советского кино. И фильм оказался действительно хорош, а выбор актера на главную роль - безошибочным: Лановой сумел сделать идеал с плаката живым, страстным, убежденным, реальным и близким каждому из зрителей. Он не вызывал желания умиляться или поклоняться - на него действительно хотелось быть похожим, быть таким же принципиальным и бесстрашным.

Счастливая внешность Василия Ланового тогда во многом определяла его судьбу на экране и сцене. Понятно, что в роли Калафа из "Принцессы Турандот" не мог появиться никто другой. "Вася величество" - любовно называли его коллеги, играя эту импровизационную комедию-капустник, вошедшую в театральные летописи и ставшую визитной карточкой Вахтанговского театра. В "Идиоте" он играл, конечно, Очаровательного князя. В "Каменном госте", конечно, Дон Гуана. Он был высок и статен - и как нельзя больше подходил для роли Маяковского ("Конармия"). У него была природно царственная осанка - кто иной мог явиться в роли Октавия Цезаря ("Антоний и Клеопатра")! И, разумеется, в театре никого больше не видели в роли Казановы ("Три возраста Казановы" по Цветаевой). Он с детства любил поэзию, много ее читал со сцены, уже его Валентин Листовский сумел обворожить любимую девушку не только красотой и рыцарскими повадками, но и стихами. Это был, конечно, идеальный романтический герой. Но вахтанговский театр - по природе театр ироничный, и такое необходимое качество, как самоирония, было привито Лановому со студенческих лет. Поэтому в нем совсем не было свойственной красавцам самолюбования и заносчивости, и в той же "Принцессе Турандот", которая была замешена на подтрунивании над всем и вся, он оказался совершенно своим, органичным, необходимым. Он был на своем месте и в шекспировской трагедии, и в водевиле, и в советской бытовой драме, и в политическом триллере.

Пока знаменитый театр радовал москвичей и гостей столицы, миллионы жителей страны слушали голос Василия Ланового-чтеца - он очень много работал на радио. Шли радиокомпозиции по Пушкину, Маяковскому, Баратынскому, Цветаевой, радиоспектакли по Шекспиру, Ломоносову, Тургеневу, Цвейгу, Бунину… Телевидение беспрерывно крутило телеварианты театральных спектаклей с Лановым. И были годы, когда он снимался в трех, четырех кинофильмах сразу. От революционных ("Шестое июля", "Любовь Яровая") до авантюрно-пропагандистских ("Семнадцать мгновений весны", "Офицеры", "Пятьдесят на пятьдесят"), от советских драм ("Иркутская история") до классических комедий ("Мещанин во дворянстве"). Он играл реальных исторических персонажей от Дзержинского и Троцкого до Бернарда Шоу, играл кардиналов (Ришелье), царей (Александр I) и генсеков (Андропов). Палитра его возможностей казалась безграничной. И он до конца своих дней был неравнодушен к судьбам своей страны, активно участвовал в ее политической жизни и, не формально вступив в Коммунистическую партию еще в оттепельные 60-е, оставался верным своим убеждениям во все пережитые им эпохи.

Он прожил 88 плодотворных лет и пал жертвой самой разрушительной из войн - войны с захватившим планету коронавирусом. Память о Василии Лановом будет долгой и благодарной.