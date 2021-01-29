Полиция Капитолия попросила оставить забор вокруг здания

Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия в Вашингтоне Йогананда Питтман рекомендовала не убирать забор, установленный вокруг здания после штурма шестого января. Она попросила оставить его. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте полиции Капитолия.

Питтман предложила "внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, включая постоянное ограждение", а также - "наличие готовых к реагированию резервных сил в непосредственной близости от Капитолия". Она напомнила, что предложения обнести Капитолий забором поступали еще в 2006 году.

Перед инаугурацией нового президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне был оцеплен Капитолийский холм, а также район Белого дома. Также в столицу США направили 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.