Парламент Португалии одобрил законопроект о проведении эвтаназии в стране

Парламент Португалии одобрил 29 января законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Инициативу поддержали 136 депутатов, 78 высказались "против", еще четверо воздержались.

Как напоминает агентство SAPO, в настоящее время португальские врачи не могут проводить подобные процедуры под угрозой уголовного преследования. Если недавно переизбранный президент Марселу Ребелу де Соуза подпишет закон, запрос на эвтаназию сможет подать любой совершеннолетний гражданин страны, находящий на последней стадии заболевания или страдающий от невыносимых болей. Впрочем, президент может также наложить вето или направить документ в Конституционный суд. На принятие решения у главы государства есть несколько дней.

Стоит отметить, что португальские СМИ почти не сомневались в том, что законопроект будет одобрен парламентом. Еще в феврале прошлого года депутаты приняли несколько документов в пользу эвтаназии. Выносившийся сегодня на голосование законопроект объединил различные предложения. Так, в нем прописано, в каких именно случаях разрешено проводить эвтаназию, что свою оценку состоянию здоровья пациента должны дать несколько врачей, в том числе психиатр, а также где именно и в каких условиях можно проводить данную процедуру.

Если Ребелу де Соуза одобрит законопроект, Португалия станет четвертой страной в Европе после Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, где легализована эвтаназия.