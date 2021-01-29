"Погасла настоящая звезда": коллеги вспоминают Василия Ланового

Новости

Взрыв в австрийском Лангенцерсдорфе разрушил два этажа здания 11:42
От рака умерла 39-летняя актриса Жанетт Маус 11:32
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ланового 11:21
Путин направил соболезнования родным и близким Ланового 11:06
Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж - за своего телохранителя 10:59
Ростуризм не поддержал запрет Booking.com в России 10:57
Прощание с Василием Лановым состоится в театре Вахтангова 10:53
Матвиенко назвала Ланового примером подлинной гражданственности и патриотизма 10:47
Байден планирует назначить "архитектора ядерной сделки" послом в Иране 10:45
Лжеполицейские заставили москвича отдать полмиллиона рублей 10:43
Стало известно, кем работает осужденный Михаил Ефремов в колонии 10:42
В аэропортах Москвы задержаны самолеты из-за угрозы взрыва 10:34
Посол Антонов назвал инсинуациями обвинения РФ в использовании химоружия 10:29
Володин назвал продление СНВ-3 наиболее важным законом за январь 10:27
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз 10:17
Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии с пешеходами 10:01
В США продаются три пары варежек "как у сенатора Сандерса" 09:52
Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках 09:49
На Байкале под лед провалились два автомобиля 09:46
На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе 09:44
Ракова: Москва смогла создать полноценную систему медпомощи горожанам с коронавирусом 09:41
Продажи электромобилей в Финляндии увеличились на 124 процента 09:28
Движение на МЦД-2 восстановлено 09:28
В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов" 09:25
Столичным школам разрешили открыть бассейны 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 11:51
Рубрика: Культура

"Погасла настоящая звезда": коллеги вспоминают Василия Ланового

Текст: Инга Бугулова
Уход из жизни Василия Ланового - огромная утрата для всей страны, в этом уверены не только коллеги народного артиста СССР по театральной и политической деятельности, но и все, кто сталкивался с ним хотя бы однажды. Любимца миллионов зрителей не стало 28 января на 88-м году жизни, в начале января он был госпитализирован с коронавирусом. До последнего, несмотря на пандемию, он работал - выходил на сцену в спектаклях, возглавлял кафедру сценической речи в Театральном институте им. Щукина…

Никита Михалков назвал Василия Ланового звездой в подлинном смысле этого слова: "Вот, про кого точно можно сказать - погасла настоящая звезда, и едва ли кто-либо сможет занять место, которое занимал он".

По словам режиссера, патриотический пафос Ланового, воспевание им офицерской чести, невероятная увлеченность русской поэзией часто натыкались на раздражение, но все это было "настолько искренним и настолько лишенным какой-либо конъюнктуры или желания понравиться", что этих недовольств он просто не замечал.

Личной потерей назвал смерть Василия Ланового народный артист России, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев.

"Быть партнером такое количество лет… Наверное, ни дня не было, чтобы Василий Семенович не заскочил: "Привет-привет! Как дела? Играешь? Ну, здорово. Когда мы с тобой в следующий раз играем? Когда будем текст повторять?" - цитирует Князева ТАСС.

Фото: Валентина Мастюкова/ТАСС
Бастрыкин: Василий Лановой был истинным офицером

Он также назвал коллегу человеком, "который был настоящим гражданином, любил свою страну и служил ей. Именно служил, верой и правдой. Это человек, который жил наотмашь. У него всегда была определенная позиция по любому поводу".

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что несмотря на возраст Василий Лановой был "по своей природе молодым человеком". А еще - легендой нескольких поколений.

"Для кого-то он блистательный принц Калаф в "Принцессе Турандот", возобновленной Рубеном Симоновым, для кого-то - Павка Корчагин, для кого-то - герой фильма "Офицеры", для кого-то - выдающийся и очень чуткий исполнитель поэзии Пушкина. И все это - один и тот же артист", - подчеркнул Швыдкой.

Культура Кино и ТВ Наше кино Общество Утраты

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов
Как выглядит музей, все экспонаты которого найдены в мусоре