"Погасла настоящая звезда": коллеги вспоминают Василия Ланового

Никита Михалков назвал Василия Ланового звездой в подлинном смысле этого слова: "Вот, про кого точно можно сказать - погасла настоящая звезда, и едва ли кто-либо сможет занять место, которое занимал он".

По словам режиссера, патриотический пафос Ланового, воспевание им офицерской чести, невероятная увлеченность русской поэзией часто натыкались на раздражение, но все это было "настолько искренним и настолько лишенным какой-либо конъюнктуры или желания понравиться", что этих недовольств он просто не замечал.

Личной потерей назвал смерть Василия Ланового народный артист России, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев.

"Быть партнером такое количество лет… Наверное, ни дня не было, чтобы Василий Семенович не заскочил: "Привет-привет! Как дела? Играешь? Ну, здорово. Когда мы с тобой в следующий раз играем? Когда будем текст повторять?" - цитирует Князева ТАСС.

Он также назвал коллегу человеком, "который был настоящим гражданином, любил свою страну и служил ей. Именно служил, верой и правдой. Это человек, который жил наотмашь. У него всегда была определенная позиция по любому поводу".

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что несмотря на возраст Василий Лановой был "по своей природе молодым человеком". А еще - легендой нескольких поколений.

"Для кого-то он блистательный принц Калаф в "Принцессе Турандот", возобновленной Рубеном Симоновым, для кого-то - Павка Корчагин, для кого-то - герой фильма "Офицеры", для кого-то - выдающийся и очень чуткий исполнитель поэзии Пушкина. И все это - один и тот же артист", - подчеркнул Швыдкой.