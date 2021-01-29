Продажи электромобилей в Финляндии увеличились на 124 процента

В Финляндии в 2020 году продажи электромобилей увеличились на 124 процента. Об этом сообщает YLE.

Если в 2019 году было продано порядка 1900 таких машин, то в 2020-м - 4200 электрокаров.

Причина такого скачкообразного роста продаж электромобилей объясняется тем, что в прошлом году в Финляндии была запущена государственная программа по утилизации автомобилей, которая продлится до конца текущего года. В рамках этой программы при сдаче старого автомобиля в утиль автовладелец получает компенсацию, которую в дальнейшем может использовать для приобретения нового автомобиля, в том числе электроавтомобиля. Выгода при покупке последнего самая существенная. Как отмечают СМИ, в общей сложности, с учетом всех компенсаций и бонусов, купить электромобиль в Финляндии можно со скидкой в 4500 евро.

Между тем, в Суоми в 2020 году продали порядка 96 тысяч легковых машин, из которых 20 процентов имеют "альтернативный" двигатель - гибридный или электрический.