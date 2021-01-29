Путин направил соболезнования родным и близким Ланового

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким актера Василия Ланового. Об этом сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Народный артист СССР Лановой ушел из жизни вчера на 88-м году жизни​​​.

В начале января вместе с женой актер был госпитализирован с коронавирусом. Накануне его самочувствие ухудшилось.

Президент высоко ценил не только талант и творческое наследие Ланового, но и отмечал его гражданскую позицию и огромное внимание к сбережению памяти о героях Великой Отечественной войны и воспитанию молодежи в духе патриотизма.