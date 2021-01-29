Из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов

Ограничения коснутся и подземного транспорта. С 8 утра в этот день будут закрыты на вход и выход станции метрополитена Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город, Александровский сад, Охотный ряд, Театральная и Площадь Революции.

Отмечается, что все перечисленные ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

"Предупреждаем, за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной", - подчеркнули в московской полиции.

Чуть ранее свои предостережения опубликовали МВД и Генпрокуратура России.