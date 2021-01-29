Из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов

В столичном главке МВД сообщили об ограничениях для передвижения пешеходов, которые будут введены в центре Москвы в воскресенье, 31 января. В полиции пояснили, что такое решение принято в связи с призывами граждан к участию в несанкционированных акциях, активно публикуемыми в СМИ и интернете.
Ограничения коснутся и подземного транспорта. С 8 утра в этот день будут закрыты на вход и выход станции метрополитена Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город, Александровский сад, Охотный ряд, Театральная и Площадь Революции.
Отмечается, что все перечисленные ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.
"Предупреждаем, за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной", - подчеркнули в московской полиции.
Чуть ранее свои предостережения опубликовали МВД и Генпрокуратура России.
media.mvd.ru