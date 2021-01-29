Мосгордума вернется к очной работе при создании коллективного иммунитета

Столичных парламентариев просят сдать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы принять решение о возобновлении очного формата заседаний. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как сказал Шаповников, для определения наличия или отсутствия коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, депутатам и их помощникам нужно предоставить информацию о наличии или отсутствии антител класса G к коронавирусу. Пока не все предоставили необходимые данные. По словам Шапошникова, именно от этого зависит то, когда дума вернется к очным форматам мероприятий. Он отметил, что 40% сотрудников аппарата Мосгордумы продолжают выполнять свои служебные обязанности дистанционно.

Напомним, что мэр Москвы 27 января подписал указ об отмене ряда вынужденных ограничений, действовавших в период пандемии. Теперь сами работодатели принимают решение о вызове сотрудников на рабочие места или продолжении удалённой работы.