На ТТК построят новый съезд в "Москву-Сити"

Система съездов с ТТК в деловой центр "Москва-Сити" может быть изменена ради новой концепции пешеходных пространств. Сейчас этот вопрос прорабатывают специалисты института Генплана Москвы, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"В рамках концепции рассматривается возможность строительства эстакады с дополнительным съездом с ТТК на 1-й Красногвардейский проезд. Новая эстакада позволит развести общегородские и районные транспортные потоки и разгрузить основные магистрали, а также увеличить площадь зеленых зон, которых сейчас здесь остро не хватает", - рассказал Сергей Кузнецов.

В частности, благоустроенная станционная площадь появится у выхода из метро "Международная" и МЦК "Деловой центр". К комплексам "Северная башня" и "Нева Тауэрс" будет вести благоустроенный парк. Этот парк аллеями вдоль эстакады соединят с популярными зелеными зонами отдыха "Красная Пресня" и "Красногвардейские пруды". По сути в городе появится новый рекреационный комплекс.