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29.01.2021 09:49
Рубрика: Общество

Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках

Текст: Ирина Огилько

Столичные торговые центры и аптеки оснастят кардиокреслами со встроенными датчиками выявления болезней сердца, сообщает агентство городских новостей "Москва". Эти устройства позволяют быстро провести скрининг нарушений сердечного ритма.

Фото: iStock
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По данным директора Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филиппа Копылова, планируется установить около 100 таких кресел.

"Кресла появятся в аптеках, многофункциональных центрах, торговых центрах и других общественных местах с большой проходимостью. Есть планы и по другим регионам, но я смогу их озвучить, когда мы окончательно договоримся", - сказал Копылов агентству. Он напомнил, что для обследования необходимо ввести во встроенное приложение возраст, рост, вес и номер телефона.

Напомним, что в 2020 году кардиокресла установили примерно в 20 московских МФЦ, а также в нескольких аптеках.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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