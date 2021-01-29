Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках

Столичные торговые центры и аптеки оснастят кардиокреслами со встроенными датчиками выявления болезней сердца, сообщает агентство городских новостей "Москва". Эти устройства позволяют быстро провести скрининг нарушений сердечного ритма.

По данным директора Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филиппа Копылова, планируется установить около 100 таких кресел.

"Кресла появятся в аптеках, многофункциональных центрах, торговых центрах и других общественных местах с большой проходимостью. Есть планы и по другим регионам, но я смогу их озвучить, когда мы окончательно договоримся", - сказал Копылов агентству. Он напомнил, что для обследования необходимо ввести во встроенное приложение возраст, рост, вес и номер телефона.

Напомним, что в 2020 году кардиокресла установили примерно в 20 московских МФЦ, а также в нескольких аптеках.