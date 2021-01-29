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Рубрика: Культура

Собянин: Пришла горькая весть о смерти Василия Ланового

Текст: Сергей Бабкин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким выдающегося артиста Василия Ланового, который скончался на 88 году жизни.
Главные роли Василия Ланового

"Пришла горькая новость, - написал Сергей Собянин у себя в Instagram. - Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть".

Василий Лановой начал актерскую деятельность в Театральном училище имени Щукина, в конце 50-х годов поступил в труппу театра имени Вахтангова. В широком репертуаре Василия Ланового - множество ролей в кино, в том числе в фильмах "Алые паруса", "Коллеги", "Иду на грозу", "Война и мир", "Анна Каренина", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных".

Не так давно Василий Лановой стал Почетным гражданином Москвы.

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