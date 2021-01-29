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29.01.2021 10:01
Рубрика: Происшествия

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии с пешеходами

Текст: Владимир Баршев

Госавтоинспекция проанализировала аварийность с пешеходами за прошлый год. Согласно этому анализу, снижается количество наездов как по вине водителей, так по вине и самих пешеходов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В 2020 году зарегистрировано порядка 2580 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. По сравнению с 2019 годом, количество происшествий при наездах на пешеходов на переходах снизилось на 23 процента, а при переходе проезжей части в неустановленном месте - на 27 процентов.

Ранее столичная ГИБДД сообщала, вне установленных для перехода мест произошло 69 процентов всех ДТП с участием пешеходов. Неподчинение сигналам регулирования пешеходов привело к 13 процентам наездов. А неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения стал причиной 8 процентов ДТП. То есть абсолютное большинство наездов на пешеходов происходит по их вине.

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