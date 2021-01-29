Столичным школам разрешили открыть бассейны

Чаты родителей учеников и воспитанников столичных школ забиты вопросами, связанными с открытием бассейнов: когда возобновят уроки плавания, как будут дезинфицировать помещения и какие справки у врача получить. Ответила на эти и другие вопросы "РГ" директор столичной школы № 1798 "Феникс" Екатерина Курнышева.

Напомним, что согласно действующему указу мэра Москвы, с 27 января учебным учреждениям столицы разрешили проводить занятия по плаванию. Но, как оказалось, от разрешения до первых уроков плавания может пройти более двух недель. Ведь бассейны были закрыты со 2 марта прошлого года, помещения требуют генеральной уборки и дезинфекции всех пространств. Кроме этого в этих помещениях включили бактерицидные лампы закрытого типа, а сами бассейны после очистки начали заполнять водой. Большинство столичных школьных бассейнов - это 25-метровые чаши на 3 или 5 дорожек. Чтобы заполнить такой объем, требуется не менее 10 дней.

- Чтобы не пришлось вновь закрывать бассейн, нужно хорошо подготовить его к началу занятий, ведь у нас в нем будут идти уроки физкультуры для 2,2 тысячи ребят с 1 по 11 классы, - рассказала "РГ" Екатерина Курнышева. - После того, как бассейн наполним водой, специалисты возьмут пробы воды, воздуха, смыва. Если замечаний не будет, Центр НИИ гигиены даст разрешение на эксплуатацию. Только после получения всех документов начинаются занятия.

Прежнего скопления детей в раздевалках и душе тоже не будет. Между уроками по плаванию сделают получасовой перерыв - это одна из рекомендаций санитарных врачей. В это время помещения проветрят, а все поверхности, которых касались дети, снова продезинфицируют. Воду в бассейне этой школы обеззараживает встроенная лампа с ультрафиолетовыми лучами. К слову, воду в бассейнах без УФ-лучей будут дезинфицировать обычным способом с помощью разрешенных обеззараживающих препаратов. Их дозировка и способ применения расписан санитарными врачами.

Инструкторы будут вести уроки в маске и перчатках. Это, по словам директора, не повлияет на качество и безопасность урока. При этом количество детей в группе, не важно это урок физкультуры или оказание дополнительных услуг учащимся, не превысит 15 человек. Все они будут или из одного класса или из одной параллели. То есть не будет лишних контактов между старшими, средними и младшими классами.

Что касается дошкольных учреждений, то при школе №1798 их пять, и в трех из них есть бассейны. Их будет проще подготовить, ведь они меньше по объему и воду в них каждый день наполняют заново. Поэтому запустить их обещают уже на будущей неделе. Правда, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дошкольников на занятиях по плаванию не должно быть более 10 человек. Самому ученику перед началом занятий нужно, как и раньше, только получить справку от педиатра и сдать анализ на энтеробиоз.

К слову, если выявят случай заражения ковидом, а ребенок посещал перед этим бассейн, водную чашу закроют на 1-2 дня для дезинфекции, затем снова откроют. "Ситуация в городе улучшается, не думаю, что наши бассейны перестанут работать, - рассказала директор. - Нужно возвращаться к обычному учебному процессу, в том числе, и учить детей плавать. Вода оказывает успокаивающее воздействие, а у многих детей есть синдром гиперактивности и бассейн им просто необходим.

Кстати, ранее заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Елена Цыганова сообщала, что вода в бассейне безопасна из-за обеззараживающих средств. По ее мнению, выше риск заразиться коронавирусом в раздевалке или душевой. Но, если учебные учреждения будут соблюдать необходимые меры безопасности, открытие бассейнов не приведет к ухудшению ситуации.