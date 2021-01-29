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29.01.2021 13:19
Рубрика: Экономика

В московском метро появится сине-белые поезда

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ближайшее время на линии столичного метро выйдут сине-белые поезда "Москва-2020", заявил заммэра Максим Ликсутов.

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От других поездов этого же поколения, которые уже курсируют в метро, они отличаются окраской: те составы были черными. Во время обкатки поездам предстоит проехать 300 км. Если все будет в порядке, они примут пассажиров.

Два из них запустят на Калужско-Рижской линии, один - на кольцевой.

"В 2022-2023 годах нас ждет еще 83 самых новых поезда - мы полностью обновим парк Калужско-Рижской линии метро, а поездки станут комфортнее, чем когда-либо", - сказал Максим Ликсутов.

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