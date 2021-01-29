В московском метро появится сине-белые поезда

В ближайшее время на линии столичного метро выйдут сине-белые поезда "Москва-2020", заявил заммэра Максим Ликсутов.

От других поездов этого же поколения, которые уже курсируют в метро, они отличаются окраской: те составы были черными. Во время обкатки поездам предстоит проехать 300 км. Если все будет в порядке, они примут пассажиров.

Два из них запустят на Калужско-Рижской линии, один - на кольцевой.

"В 2022-2023 годах нас ждет еще 83 самых новых поезда - мы полностью обновим парк Калужско-Рижской линии метро, а поездки станут комфортнее, чем когда-либо", - сказал Максим Ликсутов.