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29.01.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

В Приморье арестован подозреваемый в нападении на полицейского

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированном митинге 23 января, сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

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39-летний мужчина в сопровождении защитника сам явился к следователю и признался в содеянном.

По версии следствия, 23 января подозреваемый нанес несколько ударов руками по голове и телу полицейских в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей в ходе незаконной акции.

Расследование продолжается.

Напомним, именно во Владивостоке следователи СК России возбудили первые уголовные дела по итогам несанкционированных акций, прошедших 23 января.

Позднее органы МВД возбудили во Владивостоке дело о перекрытии проезжей части.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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