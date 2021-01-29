В Приморье арестован подозреваемый в нападении на полицейского

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированном митинге 23 января, сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

39-летний мужчина в сопровождении защитника сам явился к следователю и признался в содеянном.

По версии следствия, 23 января подозреваемый нанес несколько ударов руками по голове и телу полицейских в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей в ходе незаконной акции.

Расследование продолжается.

Напомним, именно во Владивостоке следователи СК России возбудили первые уголовные дела по итогам несанкционированных акций, прошедших 23 января.

Позднее органы МВД возбудили во Владивостоке дело о перекрытии проезжей части.